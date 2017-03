Stadt lobt zum 15. Mal den Ehrenamtspreis „Jugend Plus“ aus

Eschweiler. Das Jugendamt der Stadt Eschweiler lobt in diesem Jahr bereits zum 15. Mal den Preis „Jugend Plus“ aus.

Mit diesem Preis sollen junge Eschweiler Bürgerinnen und Bürger (bis 21 Jahre) – Einzelpersonen und/oder Gruppen – ausgezeichnet werden, die in besonderem Maße auf Grund ihres ehrenamtlichen Engagements beziehungsweise mit Leistungen in Schule, Freizeit, Sport, Umweltschutz, Kultur, Sozialem, Nachbarschaftlichem, Verein etc. eine besondere Beachtung und öffentliche Würdigung verdient haben.

Vorschläge von Jugendlichen, deren Engagement eine besondere Beachtung und öffentliche Würdigung verdient hat, können bis zum 31. Oktober 2017 für den Preis „Jugend Plus“ bei der Abteilung für Kinder- und Jugendförderung des städtischen Jugendamtes, Olaf Tümmeler, E-Mail: olaf.tuemmeler@eschweiler.de, eingereicht werden.

Mit der Benennung soll eine kurze Begründung, eventuell auch das Engagement belegende Unterlagen wie Fotos, Urkunden oder Zeitungsartikel, für den Vorschlag eingereicht werden. Aus den Vorschlägen wählt eine Jury den oder die Preisträger aus. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Preis „Jugend Plus“ ist mit einem Preisgeld von 1000 Euro dotiert, das von Helmut Mau jr., Firma HEMA-Immobilien in Eschweiler, gesponsert wird.

Wer Fragen zum Ehrenamtspreis „Jugend Plus“ hat, kann sich an Olaf Tümmeler wenden: Telefonnummer 71308 wenden.