Eschweiler - Stadt Eschweiler investiert in die Zukunft junger Menschen

Eschweiler. Die Indestadt investiert als moderner kommunaler Dienstleister und einer der größten Arbeitgeber der Stadt seit vielen Jahren in die Zukunft junger Menschen. So bleibt die Stadt Eschweiler auch in diesem Jahr eine Ausbildungsstätte. Durch die Ausbildung junger Menschen können wir freie Stellen mit eigenen, den fachlichen und persönlichen Anforderungen genügenden Nachwuchs.

Derzeit absolvieren insgesamt 35 junge Menschen bei der Stadt Eschweiler eine Ausbildung. 13 Auszubildende wurden in 2018 neu eingestellt: die sechs angehenden Verwaltungsfachangestellten Diellza Alidemi, Aliki Josefine Braun, Gina Maria Galinnis, Olivia Rappe, Janine Stürtz und Phil Sommer, die Stadtinspektoranwärterin Nadine Beier und der Stadtinspektoranwärter Bastian Hintzen sowie die fünf Brandmeisteranwärter Philipp Breuer, Sven Ehrlich, Dirk Felser, Kresimir Kus und Maximilian Mohren.

Qualifizierte Ausbilder

22 Auszubildende setzen ihre Ausbildung bei der Stadt Eschweiler 2018 fort: sieben Verwaltungsfachangestellte, sieben Stadtinspektoranwärter, ein Fachangestellter für Bäderbetriebe, ein Fachinformatiker für Systemintegration, eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik sowie fünf Brandmeisteranwärter.

Die theoretische Ausbildung der zukünftigen Verwaltungsfachangestellten erfolgt an der Berufsschule des Kreises Düren und am Studieninstitut für kommunale Verwaltung Aachen, Abteilung Düren. Die Stadtinspektoranwärter absolvieren ein Bachelor-Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW in Köln.

Die praktische Ausbildung bei der Stadtverwaltung Eschweiler ist vielfältig und abwechslungsreich. Sie erfolgt in verschiedenen Ämtern im Rathaus, zum Beispiel dem Haupt- und Personalamt, dem Ordnungsamt, dem Amt für Soziales, Senioren und Integration und der Finanzbuchhaltung. In den ausbildungsrelevanten Ämtern sind insgesamt 33 für diese Aufgabe qualifizierte und geprüfte Ausbilder bestellt. Weitere Ausbilder werden demnächst dazukommen.

Sowohl während der theoretischen als auch während der praktischen Ausbildung erarbeiten die Auszubildenden der Eschweiler Stadtverwaltung mehrere Projekte.

Die theoretische und praktische Ausbildung der Brandmeisteranwärter erfolgt in der Feuerwache Eschweiler und an weiteren Orten bzw. Institutionen, z.B. dem St.-Antonius-Hospital Eschweiler. Für 2019 plant die Stadt Eschweiler, die jungen Menschen das ganze Jahr über auch die Möglichkeit zur Ableistung von Pflichtpraktika anbietet, weitere Einstellungen von Auszubildenden. Das Auswahlverfahren läuft.

Rund 120 Bewerbungen sind hierzu bei der Stadt Eschweiler für den Verwaltungsbereich eingegangen. Für den Ausbildungsberuf „Brandmeisteranwärter“ sind rund 70 Bewerbungen eingegangen. Wer sich für eine Ausbildung bei der Stadt Eschweiler interessiert, sollte vor allem folgende Erwartungen erfüllen: Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität beim Aufgabengebiet und bei der Arbeitszeit, ausgeprägte Teamfähigkeit sowie Freundlichkeit und Zuvorkommenheit.

Denn, so Bürgermeister Rudi Bertram: „Wir erwarten von unseren Mitarbeitern nicht nur fachliche Kompetenz und Engagement. Die Stadtverwaltung ist ein Dienstleister, sie steht im Dienste der Eschweiler Bürger. Das müssen unsere Auszubildenden verinnerlichen.“