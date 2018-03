Eschweiler - Stadt bleibt weiterhin Aktionärin des RWE-Konzerns

Eschweiler. Das Anliegen der indestädtischen Grünen ist nicht neu: Schon seit Jahren plädieren die Kommunalpolitiker dafür, dass sich die Stadt von den RWE-Aktien trennt. Auch der erneute Anlauf scheiterte jetzt an der Ratsmehrheit. Dabei schlug die Partei diesmal vor, die insgesamt 212.327 Stück Inhaber-Stammaktien und 109.150 Aktien der RWE-Holding gegen Innogy-Aktien einzutauschen.

Die traditionelle Bindung zu RWE bliebe erhalten, denn die Innogy AG sei eine RWE-Tochter, und man unterstütze so die Energiewende, argumentierten die Grünen in ihrem Antrag. Diese Einschätzung fand jedoch keine Mehrheit. Ursprünglich sollte dieser Antrag nicht-öffentlich diskutiert werden, wurde dann jedoch auf die öffentliche Tagesordnung gesetzt.

Schon in der Vorlage äußerte sich die Verwaltung kritisch zu dem Vorschlag. Zum einen dürfe eine Verwaltung keine spekulativen Geschäfte tätigen, zum anderen bezweifele sie, dass die RWE-Aktien schlechter auf dem Kapitalmarkt abschneiden als die Innogy-Wertpapiere.

Der Verkauf sei auch aus wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll, weil die Aktie in den vergangenen Jahren deutlich an Wert verloren habe und man den Verlust mit einem Verkauf realisieren werde, heißt es. Zuguterletzt geht Stadtkämmerer Stefan Kaever davon aus, dass auf den Verkaufserlös eine Kapitalertragssteuer zu zahlen ist. Auch das Städtische Wasserwerk besitzt 134.463 RWE-Aktien.

Bürgermeister Rudi Bertram machte in der Ratssitzung deutlich, dass die Kommunen mit ihren Aktienanteilen Einfluss darauf nehmen können, inwieweit sich das Energieunternehmen in den Strukturwandel einbringt. „Den Druck auf eine konstruktive Beteiligung an der Lösung dieser Strukturprobleme durch RWE können die Kommunen nur aufrecht erhalten, wenn sie direkt an RWE beteiligt bleiben“, heißt es dazu.

Der Wert der RWE-Aktien im städtischen Besitz ist in den vergangenen Jahren immer wieder berichtigt und dem sinkenden Kurs angepasst worden. Einige Jahre schüttete das Unternehmen auch keine Dividende aus.