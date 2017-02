Klostergründerin im Jahr 470: Das Leben der Heiligen Brigida

Brigida von Kildare wurde in der Mitte des 5. Jahrhunderts im irischen Faughart in der Nähe von Dundalk als Tochter von König Dubhthach von Leinster und der Leibeigenen Brocca, einer christlichen Piktin, die vom heiligen Patrick getauft wurde, geboren.

Mit 14 Jahren trat sie in ein Kloster ein und gründete im Jahr 470 ein Doppelkloster in Kildare, dem sie als Äbtissin vorstand und in dem das „Book of Kildare“ entstand. Sprichwörtlich sind ihre Freigiebigkeit und Hilfsbereitschaft gegenüber Armen und Kranken. Brigida starb am 1. Februar (ihrem Gedenktag) des Jahres 523. Nach ihr ist die Ordensgemeinschaft der Brigitten benannt.