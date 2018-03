Eschweiler-Ost - St.-Longinus-Schützen: Heinz Eschweiler ist schon seit 47 Jahren aktiv dabei

Eschweiler-Ost. Am vergangenen Sonntag stand für die St.-Longinus-Schützen aus dem Stadtteil Eschweiler-Ost das Patronatsfest im Kalender.

Gestartet wurde die Feier mit der Messe und Palmweihe in St. Peter und Paul. Danach ging es ins Schützenheim nach Ost zum gemeinsamen Frühstück. Brudermeister Bernd Deuter nahm die Begrüßung vor, hier besonders das des Kaiserpaars Dorota Pryt und Erwin Stuhlsatz. Er bedankte sich auch bei den Teilnehmern, die eine Woche zuvor der Einladung zum Tag der Schützen nach Kinz-weiler gefolgt waren.

„Jetzt wissen alle, dass wir weiterhin eine aktive Schützenbruderschaft sind“, so sein Kommentar. Es folgte die Siegerehrung der Vereinsmeisterschaft im Schießwettbewerb. Der Wanderpokal der Bruderschaft ging mit 96 von 100 möglichen Ringen an Monika Eschweiler, die Wanderplakette gewann Helmut Eschweiler mit 95 Ringen.

In der Kategorie „Vereinsorden“ – ein Name, der seit den 50er Jahren in Eschweiler-Ost besteht, aber nur noch mit Urkunden honoriert wird, wurden folgende Sieger in den den dazugehörigen Klassen geehrt: Damenklasse 3 ging an Monika Eschweiler mit 96 Ringen, in der Klasse Senioren 1 gewann Helmut Eschweiler souverän mit 95 Ringen, in der Klasse Senioren 2 zeigte Walter Hüselitz mit 96 Ringen sein Können.

Dann wurden die Vereinsmeister 2018 bekannt gegeben. Walter Hüselitz gewann in Senioren 2, Helmut Eschweiler in Senioren 1 und Monika Eschweiler in Damen 3.

Zwei Jubilare wurden im Anschluss genannt, Konrad Winkens ist seit 25 Jahren Mitglied und Ernst Bartels jr. ist seit 40 Jahren in den Reihen der Schützen.

Viel Beifall

Zum Abschluss verlas Brudermeister Bernd Deuter die Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied für den Schützenbruder Heinz Eschweiler, der den Longinus-Schützen Ost seit 47 Jahren die Treue hält. Sehr bewegt nahm der 88-jährige unter dem Beifall der Mitglieder diese Ehrung entgegen.

Mit einem persönlichen Geschenk für dessen Gattin Käthe Eschweiler sowie an die Kaiserin Dorota Pryt beendete Deuter dann den offiziellen Teil des Patronatsfestes, dem ein gemütliches Zusammensein folgte.