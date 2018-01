Eschweiler-Ost - St.-Longinus-Schützen: Bernd Deuter neuer 1. Brudermeister

Eschweiler-Ost. Die St.-Longinus-Schützen aus dem Ortsteil Eschweiler-Ost haben sich jetzt versammelt, um ihren Vorstand turnusmäßig neu zu wählen. Bereits im Vorfeld hatte Brudermeister Ernst Bartels angekündigt, nicht mehr für den Vorsitz der Schützenbruderschaft kandidieren zu wollen.

So eröffnete der 2. Brudermeister Bernd Deuter die Versammlung. Nach den üblichen Protokollen sowie Berichten hatten die Kassenprüfer das Wort. Sie bescheinigten den Kassenführern eine einwandfreie Kassenführung. So war die Entlastung der Kassenführer in einstimmiger Form schnell vollzogen.

Einstimmig gewählt

Dann wurde Helmut Keusgen zum Wahlleiter für die Wahl des neuen Brudermeisters bestellt und leitete zunächst die Abstimmung zur Entlastung des Gesamt-Vorstandes. Bernd Deuter wurde zum 1. Brudermeister vorgeschlagen und konnte – für ihn überraschend – alle abgegebenen Stimmen auf sich vereinen. Er nahm die Wahl an, bedankte sich für das große Vertrauen und übernahm die Leitung der restlichen Wahlen. Er bat Ernst Bartels, als Stellvertreter zu kandidieren. Dieser trat an und wurde ebenso einstimmig ins Amt berufen. Dann schlug Deuter Dr. Cyrill Trappe als Neubesetzung für das Amt des 1. Geschäftsführers vor. Auch hier gab es ein einstimmiges Ergebnis für den Kandidaten.

Danach zur Wiederwahl zum 1. Kassierer Günter Millbrett, auch hier gab es Einstimmigkeit bei der Abstimmung. Diese vier Personen bilden den geschäftsführenden Vorstand. Und zur Freude des neuen 1. Brudermeisters gingen auch alle restlichen Wahlen bis zum Ende mit dieser Einstimmigkeit und hohem Tempo weiter. Wie folgt wurde gewählt: Neue 2. Geschäftsführerin ist Sonja Buchholz-Trappe, 2. Kassierer und 1. Schießmeister Ernst Bartels, 2. Schießmeister Leo Decker, 3. Schießmeister, zugleich Mannschaftsführer für die Wettkämpfe ist Bernd Deuter, Mia Erven ist wieder Sozialwart, Heimleiter fürs Schützenheim bleibt Ernst Bartels. 2 Beisitzer waren noch zu wählen, hier trat das amtierende Kaiserpaar, Dorota Pryt mit Prinzgemahl Erwin Stuhlsatz, an und erhielt ebenso ein einstimmiges Votum.

Die Kassenprüfer für 2018 waren eben so schnell gefunden: Erwin Stuhlsatz, Sonja Buchholz-Trappe und Leo Decker übernehmen die Aufgabe für ein Jahr. Eine Einigung über einen neuen Turnus für Versammlungen, der in eine Vorlage zur Auffrischung der Satzung soll, wurde einmütig und schnell erzielt, ebenso Terminplanungen und diverse Punkte zu Verschiedenes abgehandelt.

In Rekordzeit

Die Akte „Sanierung des Schützenheimes“ wird ebenfalls wieder geöffnet, denn der Vorgang hat aus diversen Gründen, die nicht in der Schuld der Schützenbruderschaft zu suchen seien, gehakt. „Hier muss eine Lösung her, das Haus wird nicht jünger und Schäden am Dach könnten größer werden“, kommentierte der neue 1. Brudermeister Deuter dieses Thema. „Erste Schritte werden zeitnah auf den Weg gebracht“. „Das war Rekordzeit“, war der anerkennende Satz vom bisherigen Brudermeister Ernst Bartels, denn die ganze Versammlung wurde in nur 67 Minuten vollzogen.