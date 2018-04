Eschweiler - St. Jöris fehlen Leichtigkeit und auch das nötige Glück

Eschweiler. Die Leichtigkeit des Aufsteigers, der aufbauend auf seine außerordentliche Heimstärke durch die Kreisliga A marschiert, scheint dem SV St. Jöris, genau wie das berühmte Quäntchen Glück, ein wenig abhanden gekommen zu sein.

Beim Aufstiegskandidaten SV Kohlscheid unterlag die Elf des Trainergespanns Wilfried Lisowski und Helmut Wetzelaer nach torloser erster Halbzeit noch deutlich mit 0:4. Schlimmer als die Niederlage wiegen aber womöglich die Verletzungen, die sich Marcel Fila und Christian Bittins während der Partie zuzogen. Insgesamt vier Lattentreffer taten ihr übriges, um die Laune im Lager des nun ehemaligen Spitzenreiters vorsichtig ausgedrückt als gedrückt zu bezeichnen.

Am Donnerstag steht das Derby und Nachholspiel beim SC Berger Preuß auf dem Programm, drei Tage später ist der Tabellenneunte Rhenania Würselen in St. Jöris zu Gast. Genau wie der neue Tabellenführer FV Vaalserquartier zog auch der neue Zweite Fortuna Weisweiler am SV vorbei.

Im Derby gegen die Berger Preußen behielten die Fortunen drei Tage nach der 0:3-Heimniederlage gegen die SG Stolberg Dank der Treffer von Tolga Uluat (30.) und Sascha Jesse (60.) mit 2:1 die Oberhand und bleiben damit im Rennen um Meisterschaft und Bezirksliga-Aufstieg. Der Anschlusstreffer der Preußen durch Mounir El Aichti in der Nachspielzeit kam zu spät.

Ohne Sieg blieben die vier inde-städtischen B-Ligisten: Die Siegesserie der Lohner Rhenania in der Dürener Gruppe endete etwas überraschend gegen den Drittletzten Jackerath-Opherten. Sven Nowak brachte seine Elf zwar zweimal (4. und 23. Minute) in Führung, beim Schlusspfiff stand jedoch ein 2:2 zu Buche. So bleibt es vor dem Gastspiel beim Vorletzten Jülich-Selgersdorf am kommenden Freitag beim Vier-Punkte-Rückstand der Rhenanen, die als Zweiter vier Spiele weniger ausgetragen haben als der Spitzenreiter.

Die Angriffsmaschinerie der Sportfreunde Hehlrath, die bisher 72 Tore produzierte, kam im Derby bei Rhenania Eschweiler ins Stocken. Das Lokalduell blieb torlos. Für die Elf von der Pumpe, die nach wie auf dem drittletzten Platz liegt, das vierte Remis in Folge. Vier Punkte weniger auf dem Konto hat der Vorletzte SCB Laurenzberg, der auf eigenem Platz dem Tabellendritten VfR Forst mit 1:2 und am Sonntag beim Elften Breinig III klar mit 1:5 unterlag.

Im Gleichschritt verbuchten die C-Liga-Spitzenreiter Eschweiler FV (bei der SG Stolberg II) und SC Berger Preuß III (in Kalterherberg) jeweils 3:0-Auswärtserfolge. Befindet sich der EFV in der Gruppe 3 bei drei Punkten Vorsprung und fünf weniger absolvierten Spielen im Vergleich zum Zweiten Col. Donnerberg II in einer komfortablen Situation, sitzt der Drittvertretung des Berger Preuß in Staffel 4 der punktgleiche FC Inde Hahn II, der jedoch ein Spiel mehr ausgetragen hat, im Nacken.

Drei Pflichtpunkte erspielte Falke Bergrath beim Vorletzten FC Stolberg II. Am Donnerstag reisen die Falken zum Nachholspiel beim BSC Schevenhütte, bevor drei Tage später auf heimischem Kunstrasen der „Showdown“ um Relegationsplatz zwei gegen Columbia Donnerberg II steigt. Wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt brachte Germania Dürwiß beim 3:1 aus Schevenhütte mit. (ran)

Ergebnisse: Bezirksliga: Lich-Steinstraß - Wenau 1:0, Frechen - Langerwehe 2:5; Kreisliga A Aachen: Weisweiler - SG Stolberg 0:3, Weisweiler - Berger Preuß 2:1, SV Kohlscheid - St. Jöris 4:0; Kreisliga A Düren: Kelz - Wenau II 2:4, Wenau II - Lendersdorf 2:3; Kreisliga B Aachen: Eicherscheid II - Rhen. Eschweiler 2:2, Laurenzberg - Forst 1:2, Rhen. Eschweiler - Hehlrath 0:0, Breinig III - Laurenzberg 5:1; Kreisliga B Düren: Lohn - Jackerath-Opherten 2:2, Dürener SV - Langerwehe II 1:1; Kreisliga C Aachen: FC Stolberg II - Bergrath 1:4, SG Stolberg II - Eschweiler FV 0:3, Rhen. Eschweiler II - Büsbach 2:4, Col. Donnerberg II - St. Jöris II 9:1, Schevenhütte - Dürwiß 1:3, Dorff - Berger Preuß II 4:3, Kalterherberg - Berger Preuß III 0:3; Kreisliga C Düren: Lich-Steinstraß II - Lohn II 1:2, Nörvenich/Hochkirchen II - Wenau III 3:1; Kreisliga D Aachen: Eschweiler FV II - SVS Merkstein III ausg., Dürwiß II - Atsch 3:1, SG Stolberg III - Eschweiler FV II 3:2, Dürwiß II - Bergrath II 0:7, Breinig IV - Laurenzberg II 7:1.

Die Spiele des kommenden Wochenendes: Bezirksliga: Langerwehe - Brauweiler, Wenau - Bedburg (beide So., 15 Uhr); Kreisliga A Aachen: Berger Preuß - St. Jöris (Do., 19.30 Uhr), St. Jöris - Rhen. Würselen, Konzen - Weisweiler (beide So., 15 Uhr), Berger Preuß - Lichtenbusch (So., 15.30 Uhr); Kreisliga A Düren: Düren 77 - Wenau II (Do., 19.30 Uhr), Vossenack-Hürtgen - Wenau II (So., 15 Uhr); Kreisliga B Aachen: Rhen. Eschweiler - Roetgen II (Do., 19.30 Uhr), Hehlrath - Mützenich, Kornelimünster - Rhen. Eschweiler, Laurenzberg - Eicherscheid II (alle So., 15 Uhr); Kreisliga B Düren: Jülich-Selgersdorf - Lohn (Fr., 18.30 Uhr), Langerwehe II - GFC Düren 99 II (Sa., 17.30 Uhr); Kreisliga C Aachen: Schevenhütte - Bergrath (Do., 18.30 Uhr), Venwegen - Berger Preuß II, Büsbach - St. Jöris II (beide Do., 19.30 Uhr), Haaren II - Rhen. Eschweiler II (So., 11 Uhr), St. Jöris II - SG Stolberg II (So., 13 Uhr), Berger Preuß II - Linden-Neusen II (So., 13.15 Uhr), Büsbach - Dürwiß, Eschweiler FV - Venwegen, Bergrath - Col. Donnerberg II (alle So., 15 Uhr), Berger Preuß III - Lichtenbusch II (So., 11 Uhr); Kreisliga C Düren: Wenau III - Burgwart II (Sa., 18.30 Uhr), spielfrei: Lohn II; Kreisliga D Aachen: Eschweiler FV II - SG Stolberg III, Laurenzberg II - Dorff II (beide Do., 19.30 Uhr), Bergrath II - Breinig IV (So., 11 Uhr), Hehlrath II - Dorff II, Eschweiler FV II - SV Kohlscheid III, Laurenzberg II - SG Stolberg III (alle So., 13 Uhr); Frauen-Bezirksliga: Laurenzberg - Erkelenz, Uevekoven II - Bergrath (beide So., 11 Uhr).