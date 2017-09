St. Cäcilia feiert Oktavwoche mit Programm

Eschweiler. Die Gemeinde St. Cäcilia Nothberg feiert am Sonntag, 10. September, um 15 Uhr im Rahmen der Oktav eine Andacht für Pilger aus den Pfarrgemeinden St. Peter und Paul, St. Severin (Weisweiler und Hücheln) und St. Bonifatius, die sich traditionell an einem Sonntag im September zu Fuß auf den Weg zur Schmerzhaften Mutter in Nothberg machen.

Im Anschluss an die Andacht werden die Pilger von den Damen der kfd St. Cäcilia im Pfarrheim mit Kaffeee und Kuchen bewirtet. Am Sonntag, 17. September, feiert die Gemeinde um 17.30 Uhr die Schlussandacht der Oktav mit den Pilgern aus der Pfarrgemeinde Heilig Geist, zu der alle Mitglieder der fünf Gemeinden St. Antonius, St. Barbara, St. Cäcilia, St. Marien und St. Wendelinus eingeladen sind, die diesmal aber nicht wie in den früheren Jahren in einer Sternprozession nach Nothberg pilgern werden. In der Andacht predigt Pfarrer Johannes Brandt, der aus St. Cäcilia stammt, und anschließend sind alle Gläubigen zum Austausch bei Wein und Brot ins Pfarrheim eingeladen.

Neben den Andachten in der Oktavwoche werden die die Sonntagsgottesdienste jeweils um 9.30 Uhr in St. Cäcilia, zu denen in besonderer Weise Prediger eingeladen sind; dies gilt ebenso für die Wochentagsmessen am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag. Am Mittwoch findet in Anlehnung an das Leitwort der Oktav „Glaube, Gnade, Schrift - allein durch Christus“ ein Vortrags- und Gesprächsabend zum Thema: Luthers zentrale Entdeckung: Wie kommt der Sünder in den Himmel?“ im Pfarrheim in Nothberg statt. Ausgehend von dieser Frage soll der Ursprung und Kern protestantischer Theologie vorgestellt werden, um anschließend über Luthers Entdeckung ins Gespräch zu kommen. Hierzu sind alle eingeladen, die einen ersten Einblick in Luthers Denken gewinnen möchten.

Die Oktav in St. Cäcilia, Eschweiler Nothberg 2017 Glaube, Gnade, Schrift - allein durch Christus im Überblick:

Sonntag, 10.September: Junger Chor St. Cäcilia9.30 Uhr hl. Messe, ev. Pfarrer Achim Drack, Aachen, Zelebrant: Pfr. Weishaupt; 15 Uhr Andacht mit Pfr. Weishaupt.

Montag, 11. September, 19 Uhr hl. Messe mit Regionaldekan Pfarrer Erik Pühringer, Mechernich, Zelebrant: Pfr. Weishaupt; 20 Uhr KompletmitPfr. Weishaupt.

Dienstag, 12. September, 14.30 Uhr hl. Messe mit Pfr. Norbert Bolz, Stolberg; Zelebrant: Pfr. Weishaupt.

Mittwoch, 13. September,19.30 Uhr, Vortrag und Diskussion, Abendgebet mit H. Brandt, Zelebrant: Pfr. Weishaupt.

Donnerstag, 14. September,10.30 Uhr Kindertag, Zelebrant: Pfr. Weishaupt; 19 Uhr hl. Messemit den Firmlingen, Zelebrant: Pfr. Weishaupt;

20.30 Uhr Komplet, Zelebrant: Pfr. Weishaupt.

Freitag, 15. September, 19 Uhr hl. Messe mit Pfr. Christoph Graaf, Eschweiler; Zelebrant: Pfr. Weishaupt; Junger Chor St. Cäcilia, 20.30 Uhr Komplet, Zelebrant: Pfr. Weishaupt.

Sonntag, 17.September,9.30 Uhr hl. Messe mit Kaplan Andreas Züll, Eschweiler, Zelebrant: Pfr. Weishaupt; 17.30 Uhr Festandacht zum Abschluss der Oktav mit Pfarrer

Johannes Brandt, Heidelberg, anschl. Empfang im Pfarrheim für alle; Zelebrant jeweils Pfr. Weishaupt.