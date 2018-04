Eschweiler - Springmäuse lassen Szenen auf der Bühne absurd eskalieren

Eschweiler. Mit „Liebe, Leben, Leidenschaft“ gastiert das Springmaus-Theater am Montag, 23. April, 20 Uhr, im Kulturzentrum Talbahnhof. „Wir lieben Musik, wir lieben Tanz und wir lieben die Geschichten die das Leben schreibt“, so das Ensemble.

Bekanntlich laufen die niemals nach Plan. Deutschlands bekanntestes Improvisationstheater wird seiner Vorreiterrolle in Sachen Improvisation der Spitzenklasse und Musik auf höchstem Niveau gerecht und widmet sich einem in Deutschland kaum bekannten Genre, dem Impro-Musical. Anderorts, wie in Kanada und England, sind improvisierte Musicals bereits etabliert und stehen ihren nicht-improvisierten Artgenossen in Nichts nach. Besser noch: Man hat die Möglichkeit, mit Zurufen eigene Vorstellungen des Musicals auf der Bühne zu erleben.