Eschweiler/Aachen - Sportfunktionär Hubert Meisen: „Die Darstellung Katars ist zu negativ“

Das Buch über Katar von Hubert Meisen

Die Bedeutung des Emirats Katar im Sport unterschied sich über viele Jahre hinweg kaum von der anderer Nationen Asiens. Das änderte sich schlagartig im Dezember 2010, als dem kleinen Land die Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 übertragen wurde. Plötzlich stand Katar im Mittelpunkt des Interesses. Probleme mit den klimatischen Verhältnissen am Persischen Golf und massive Kritik an den Arbeits- und Lebensbedingungen der vielen Gastarbeiter vorwiegend aus dem Fernen Osten beherrschten weltweit Berichte und Kommentare in den Medien.

In diesem Buch unternimmt der Autor den Versuch, die Gegebenheiten in dem arabischen Emirat näher zu ergründen und auch die Sichtweise der Araber deutlich zu machen. Dabei gibt er Einblicke in das gesamte Sportgeschehen des Landes. Er beleuchtet die Beweggründe für die Handlungsweisen der Verantwortlichen. Insbesondere die Gründe für die herausragende Bedeutung des Sports in Katar und seinen Nachbarländern werden erläutert.

Buchdetails:

„Die neue Rolle des Emirates Katar in der Welt des Sport“

Buch-ShopSport & Freizeit

Sprache: Deutsch

ISBN: 9783745059342

DIN A4 hoch

Seiten: 108

Altersempfehlung: keine Altersbeschränkung (0 - 99).