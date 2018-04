Eschweiler-Pumpe-Stich.

Wozu braucht man Betreuung der Kinder in den Schulferien? Dies ist nicht nur eine organisatorische Erleichterung für Arbeitstätige, im Falle der Osterferienspiele des Deutschen Kinderschutzbundes an der Verbundschule Barbaraschule, Standort Pumpe-Stich erleben und lernen die Mädchen und Jungen auch was fürs Leben.