Eschweiler.

Früher waren sie eine Attraktion, heute stehen sie in der Kritik: Zirkusunternehmen, die in ihren Programmen Löwen, Elefanten und Tiger präsentieren. Die indestädtischen Sozialdemokraten gaben nun der Verwaltung den Auftrag zu prüfen, ob Zirkusveranstaltungen mit Wildtieren in Eschweiler generell verhindert werden können.