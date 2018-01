SPD: Deutliche Mehrheit für Koalitionsverhandlungen Letzte Aktualisierung: 17. Januar 2018, 15:16 Uhr

Eschweiler. Zwei Stunden lang diskutierten am Dienstagabend bis zu 46 Eschweiler Sozialdemokraten aus Stadtverbandsvorstand, Fraktion und Ortsvereinen in „Mexi‘s Party-Eck“ darüber, ob die SPD in Koalitionsverhandlungen mit der CDU eintreten soll oder nicht.