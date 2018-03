Eschweiler.

Es war eine eindrucksvolle Reise in das römische Aachen, als der Stadtarchäologe Andreas Schaub die Zuhörer mit in die Zeit von Kaiser Augustus und Kaiser Traian nahm. Zu diesem spannenden Vortrag hatten der Eschweiler Geschichtsverein und die Eschweiler Volkshochschule jetzt in den Talbahnhof eingeladen.