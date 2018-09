Eschweiler - Spannende musikalische Reise mit den Dornweiß-Mixtett

Eschweiler. Seit 2002 sind die Musiker des Dornweiß-Mixtetts immer wieder einmal zu Gast im Senioren- und Betreuungszentrum an der Johanna-Neuman-Straße. Jetzt wurde es Zeit, dass man mal wieder vorbeischaute bei den Senioren.

Früher unter der Leitung von Quirin Schleipen, liegt das musikalische Zepter nun in der Hand von Alex Küpper. Er musizierte seinerzeit mit vier Damen weiter und das Ergebnis kann sich mehr als sehen beziehungsweise hören lassen.

Die Zeitreise beginnend mit dem großen Komponisten Johann Sebastian Bach und die Orchestersuite No. 3 „Air“ stand zunächst auf dem Programm. Dann folgten bekannte Stücke wie der Schwanengesang von Franz Schubert bis hin zu Walzer-Melodien von Strauss und Lehar. Andächtig lauschten die Senioren der Musik, die gekonnt dargebracht wurde.

Aber nicht nur die Klassik stand auf dem Programm des Dornweiß-Mixtetts. Mit „A sentimental Journey“ ging man in das Jahr 1944. Es folgten Abstecher in die Jazz-Szene mit „Wild cat blues“ und dann auch zu bekannten Weltsongs wie „Somethin‘ stupid“. Dass auch moderne Stücke hervorragend zu der Musikgruppe passen, bewiesen ein Medley von Udo Jürgens und der Black-Föss-Evergreen „En unserem Veedel“.

Die musikalische Zeitreise ging jedoch weiter. Alex Küpper bewies sich damit nicht nur als Leiter der sympathischen Gruppe und Mitspieler, er moderierte auch den Nachmittag und konnte zu jedem dargebrachten Musikstück die passende Information in lockerer Weise liefern. So auch bei dem Song „One moment in time“ von Albert Hammond, das einmal zur geheime Olympiahymne erklärt wurde. Mit „You raise me up“ war man fast schon am Ende des breit gefächerten Programms angekommen. Eine Zugabe war aber unumgänglich, denn dieser Nachmittag sollte noch nicht enden. Das Dornweiß-Mixtett präsentierte den bekanntesten Song aus Walt Disney „Die Schöne und das Biest“ („The beauty and the beast“) und erntete damit noch einmal viel Applaus.

Musikalisch hat sich die Gruppe auf jeden Fall verjüngt. Neben den klassischen Stücken beherrschen die Musiker auch neue Stücke aufs Beste und beweisen wieder einmal mehr, dass auch mit Querflöte, Klarinetten und Klavier alle Möglichkeiten offen stehen.

Gerne können sich noch Mitstreiter beziehungsweise Musiker melden, die Gruppe kann sich noch vergrößern. Interessenten können sich bei Alex Küpper oder Barbara Neuhaus melden.