„Sommerleuchten“: Kölsche Nacht und Feuerwerk am Indemann

Eschweiler/Inden. Am Samstag vor den Sommerferien schwoft der Indemann: Am Samstag, 15. Juli, steigt auf der Goltsteinkuppe am Rande des Tagebaus Inden wieder eine der größten Open-Air-Partys in der Region – das Sommerleuchten am Indemann. Die Kölsche Nacht beginnt ab 17 Uhr und endet mit einem großen Brillantfeuerwerk gegen 23 Uhr.

Bis zu 5400 Partygäste können zu Füßen des Wahrzeichens des Indelandes mitsingen, mitklatschen und mitschunkeln, wenn Puddelrüh, Echte Fründe, Marita Köllner, Boore und zum guten Schluss die „Paveier“ auf der Bühne alles geben.

Seit sieben Jahren sorgt das Sextett „Puddelrüh“ mit Eigenkompositionen und Coversongs für gute Laune. Ein Heimspiel haben die Echte Fründe.

Et fussisch Julche Marita Köllner erweist dem Indemann ebenfalls ihre Reverenz. Männer für alle Fälle sind die Boore in ihren markanten Lederhosen.

Mit „Leev Marie“ haben die Paveier in ihrer Jubiläumssession zum 33-jährigen Bandbestehen unterstrichen, dass sie längst nicht zum alten Eisen gehören. DJ Fosco sorgte für Musik ohne Pause.

„Das verspricht einmal mehr, ein toller Abend zu werden. Wir werden nahtlos an die Stimmung des vergangenen Jahres anknüpfen“, stellt Schirmherr Landrat Wolfgang Spelthahn mit Blick auf die Künstler fest.

Für Jörn Langefeld, Indens Bürgermeister, darf das Sommerleuchten „gerne zur Tradition werden“. „Wir Indeländer arbeiten das ganze Jahr über, um unserer Region eine gute Zukunft zu eröffnen. Da muss man ab und zu auch einmal gemeinsam feiern und Spaß haben“, unterstreicht Jens Bröker. Er ist Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Indeland.

„Wir feiern am und mit dem Indemann, dem Wahrzeichen der Region. Das ist ein einmaliger, ein toller Ort“, bekräftigt Udo Zimmermann, Vorstandsmitglied der Sparkasse Düren. Auch Herbert Häner, Geschäftsführer der Rurtalbahn, freut sich auf den Abend: „Wenn das Wetter mitspielt, ist das die halbe Miete.“

Karten für das Sommerleuchten am Indemann gibt es zum Preis von vier Euro pro Stück in der Agentur Schiffer in Düren am Kaiserplatz 12-14, im Restaurant Indemann 1 auf der Goltsteinkuppe, im Seehaus 53 am Blausteinsee und in der Bäckerei Weisweiler in Inden.

Im Preis sind Parkmöglichkeit und Busshuttle enthalten. Wegen der Partyvorbereitungen wird die Zufahrt zur Goltsteinkuppe am 15. Juli ab 10 Uhr für den öffentlichen Verkehr gesperrt.

Die Pendelbusse verkehren ab 16 Uhr im 20-Minuten-Takt zwischen den Haltestellen Inden Schule sowie Keltenstraße und der Goltsteinkuppe. Der letzte Shuttlebus verlässt den Indemann um 0.10 Uhr.