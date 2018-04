Stolberg - „Somebody Wrong Bluesband“ gastiert in der Musikkneipe „Piano“

Stolberg. Mit ganz besonderer Frauen-Power macht die Aachener „Somebody Wrong Bluesband“ am Samstag, 21. April, in der Musikkneipe „Piano“ an der Burgstraße Station: Denn die Band bringt mit Petra Fürst eine weitere Sängerin mit, die sich mit Frontfrau Christine Isensee in kongenialer Weise ergänzt.

Freuen darf man sich also auf einen energiegeladenen Abend mit der Aachener Band, die bereits zum siebten Mal in Otto Matheis‘ uriger Musikkneipe am Fuße der Burg gastieren wird.

Die Fans erwartet ab 20 Uhr ein abwechslungsreiches Set aus Rhythm&Blues, Swing und Rock mit Anleihen bei den Allman Brothers, Eric Clapton, Steely Dan, B.B. King oder J.J. Cale.

Die Somebody Wrong Bluesband blickt inzwischen auf eine mehr als drei Jahrzehnte währende Geschichte in der Region Aachen zurück. Als lockeres, studentisches Bandprojekt Anfang der 80er-Jahre gegründet, ist die Gruppe mittlerweile zu einer Art musikalischer Institution in der Städteregion Aachen und darüber hinaus geworden.

So wurde das Sextett unter anderem als Vorgruppe der amerikanischen Rock-Ikone Mitch Ryder auf der Burg Wilhelmstein engagiert, spielte als Support von Manfred Mann’s Earthband beim Kultursommer in Aachen vor über 3000 Zuschauern auf dem Aachener Katschhof und überzeugte als Anheizer für Chris Farlowe im legendären Vaalser „Spuugh“ in den Niederlanden.

1991 hob die Somebody Wrong Bluesband die „Bluesnacht“ im Aachener Jakobshof aus der Taufe und nahm dort Songs für insgesamt drei Live-CDs auf. Zuletzt als „Somebody Wrong Bluesband & Friends“ mit einem phänomenalen Bläsersatz um den Jazz-Saxofonisten Heribert Leuchter.

Sieben Musiker

In dieser Formation überzeugte die Somebody Wrong Blues Band bei zahlreichen Open Airs zum Beispiel im Rahmen des September Specials auf dem Aachener Münsterplatz. Die Bluesnacht ist mittlerweile ins Aachener Franz umgezogen – und Somebody Wrong ist immer noch dabei.

Bei der mittlerweile 26. Auflage der Aachener Bluesnacht im Februar dieses Jahres gab es erneut ein ausverkauftes Haus.

Im Piano spielt die Somebody Wrong Bluesband in folgender Besetzung: Christine Isensee (Gesang), Petras Fürst (Gesang), Alex Wilde (Gitarre, Gesang), Albrecht Peltzer (Gitarre), Robert Schumacher (Bass), Martin Peltzer (Keyboards) und Chris Andrä (Schlagzeug). Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.somebody-wrong.de.