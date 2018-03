Eschweiler - Simon Stäblein kommt am 4. März zum Talbahnhof

Eschweiler. „Heul doch!“.....denn das Leben ist hart, oder? sagt Simon Stäblein. Der Comedian präsentiert an diesem Sonntag, 4. März, im Talbahnhof sein erstes Programm. Beginn ist um 19 Uhr.

Gestern ist das Verdeck vom Cabrio gerissen, heute gab es nur harte Avocados im Supermarkt, und zu allem Überfluss passt morgen nach der Party die Magnum Champagnerflasche wieder nicht in den Altglascontainer. Simon ist definitiv genervt – aber nicht von all dem, sondern vom Gejammer seiner Generation, die sich über Dinge aufregen über die viele andere nur herzhaft lachen würden.

„Heul doch“ aber wenn’s geht vor Lachen. Das ist Simons Message in seinem ersten eigenen Programm. Und dabei stellt er sich so einige Fragen: Was passiert eigentlich, wenn die Phones viel smarter sind als wir? Warum verändern Frauen mit Kopftücher die Freizeitparks und wo kommt eigentlich der nächste Rewe hin? Viele Fragen, aber auch viele Antworten.

Manchmal ernst, manchmal kritisch und meist urkomisch schildert Simon seine Sicht auf die Dinge. Ein Programm über „First World Problems“, verrückte Ängste, schwule Giraffen, verlogenes Obst und bestimmt auch über Dich.