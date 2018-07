Eschweiler - Siebte Schüler-EM am „Städti“ entschieden

Eschweiler.

Im „Städti“ ist die Europameisterschaft entschieden. In der letzten Schulwoche fand auf der Wiese am Nebengebäude die traditionelle Mini-EM der Unterstufe statt. Organisiert von Sportlehrerin Almut Hellmich traten sechs Klassen der Jahrgangsstufen fünf und sechs im Modus „Jeder gegen Jeden“ an.