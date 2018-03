Eschweiler.

„Ich wusste gar nicht, dass ich was kann!“ – so lautet eine Devise des Kompetenznachweises Kultur, das von der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung, kurz „BKJ“, soziale und kreative Kompetenzen fördert. Stärken wurden also sichtbar gemacht, denn sieben Jugendliche des Städtischen Gymnasiums haben sich rund ein halbes Jahr lang ehrenamtlich engagiert und beim Lesementoring den Kindern der Katholischen Grundschule Don Bosco die verschriftlichte Sprache näher gebracht.