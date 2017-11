Eschweiler-Röthgen.

Während der Laridah am Wochenende in vielen Sälen der Indestadt erklang, deutete ihr Schlachtruf „Jeck Fenk“ unverwechselbar darauf hin, das in Flattens Delio-Arena am Samstagabend die Lustige Reserve das Regiment führte und mit deftiger Erbsensuppe zum Sessionsauftakt geladen hatte.