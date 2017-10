Serie neuer Postkarten: „Eschweiler liken“

Eschweiler. Die Stadt Eschweiler hat inzwischen mehr als 58.000 Einwohner. Das indestädtische Flair bringt die Stadt nun auf Papier. Mit der neuen Postkartenmotivserie „Eschweiler liken“ möchte die Stadtverwaltung Eschweilers schönste Ecken zeigen.

Deshalb soll zunächst pro Quartal eine neue Postkarte mit einem Eschweiler Motiv erscheinen. Gestartet wird jetzt aktuell mit dem Herbstmotiv „Blausteinsee im Herbst 2017“. Die Postkarten sollen kostenlos und flächendeckend von den Bürgern mitgenommen werden können. Ob beim Frisör, in der Bäckerei, Gaststätte oder in der Bank!

Gerne sind auch eigene Fotomotive willkommen! Diese kann man schicken an: rene.costantini@eschweiler.de. Haben Gewerbetreibende den Wunsch, die Postkarten in ihrem Ladenlokal auszulegen, so wird darum gebeten, ebenfalls mit dem Bürgermeister- und Pressebüro Kontakt aufzunehmen.

„Eschweiler liken“ gibt es auch bei Facebook: www.facebook.de/StadtEschweiler.