Senior stürzt von Fahrrad: Schwere Kopfverletzungen

Eschweiler-Hastenrath. Ein 86-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Mittwochmorgen im Eschweiler Stadtteil Hastenrath gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Unfallhergang ist noch nicht abschließend geklärt und es wird nach Zeugen gesucht.

Ein Zeuge gab an, dass der Senior gegen 9.10 Uhr auf der Quellstraße in Richtung der Gressenicher Straße unterwegs war. Ein Auto habe den Mann dort überholt. Als der Wagen wieder einscherte, verlor der 86-Jährige nach Beobachtungen des Zeugens die Kontrolle über sein Pedelec. Er strauchelte und stürzte. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde von einem Notarzt vor Ort untersucht und in ein Krankenhaus gebracht.

Ob der überholende Wagen den älteren Mann überhaupt berührte oder der Fahrer den Sturz bemerkte, ist noch nicht geklärt. Hinweise nimmt die Polizei unter 02404/957742101 oder 0241/957734210 entgegen.