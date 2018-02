Eschweiler - Selbstkritische Töne bei der CDU Mitte

Eschweiler. In diesen Tagen fand die Mitgliederversammlung des OV Mitte der CDU Eschweiler mit Neuwahlen des Vorstandes statt. Wolfgang Peters wurde einstimmig zum Vorsitzenden wiedergewählt. Im Haus Lersch fand die Versammlung statt, die geprägt war von den vergangenen zwei Jahren und der Arbeit, die jetzt bevorsteht.

Wolfgang Peters resümierte in seinem Bericht unter anderem die Landtagswahl, sowie die Bundestagswahl des vergangenen Jahres. Er war stolz auf die Teamleistung der CDU und der JU, die bis zur letzten Minute gekämpft haben, auch wenn das Ergebnis am Ende enttäuschend ausfiel. Denn Landtagsabgeordneter Axel Wirtz verlor sein Landtagsmandat. Das einzig erfreuliche bei dieser Wahl war, dass Armin Laschet nun Ministerpräsident ist und die rot-grüne Landesregierung abgelöst hat.

Geschäftsleute befragt

Doch auch Helmut Brandt verlor sein Bundestagsmandat, trotz des intensiven Wahlkampfes der seitens der CDU betrieben worden ist. Der OV-Mitte hat hierbei insbesondere bei den Canvassing-Ständen mitgeholfen, sowie politische Veranstaltungen besucht oder auch eine Befragung der Geschäftsleute in Eschweiler mittels Verteilung von Flyern durchgeführt.

Danach zeigte er detailliert auf, was genau der OV-Mitte in der vergangenen Zeit geleistet hatte. Unter anderem sprach er die Thematik Sauberkeit und Ordnung an. Der OV-Mitte habe einen Antrag an die Stadtverwaltung gestellt, um einen Müllbehälter an der Kirche auf dem Marktplatz aufstellen zu lassen. Zwischenzeitlich wurde dies sogar schon geprüft und auch genehmigt, sowie die Umsetzung zugesagt.

Weitere Aktionen waren die Ostereierverteilaktion in der Fußgängerzone, oder auch die Zusammenarbeit mit der Mittelstands-, sowie Wirtschaftsvereinigung. Außerdem wurde eine Ortsbegehung an der Liebfrauenstraße durchgeführt, um sich die Parkplatzsituation einmal genauer anzugucken.

Überwachung der Fußgängerzone

Des Weiteren wurde auch ein Antrag zur Verkehrsüberwachung in der Fußgängerzone gestellt. Da dort des Öfteren Geschwindigkeiten überschritten werden, sowie eine Lärmbelästigung vorliegt. Jedoch wurde darauf seitens des Bürgermeisters nur so reagiert, dass die Situation dort zwar bewusst ist, man aber nicht mehr machen könne. Dies wurde natürlich nicht als eine befriedigende Aussage gewertet.

Wolfgang Peters hielt in seiner Ansprache ganz deutlich fest, dass die CDU noch nicht beharrlich genug war und sie weiter versuchen wird, ihre Anträge durchzubekommen. „Beharrlichkeit ist der Schlüssel zum Erfolg der CDU in der City“, so die Überschrift des letzten Artikels der Mitgliederversammlung.

Auch Thomas Schlenter hielt eine kleine Ansprache, in der er vor allen Dingen auf die Bundestagswahl einging und dass immer noch keine Regierung stehen würde. Er sprach das Sondierungspapier der Jamaika-Koalition an, indem stand, dass das Kraftwerk in Weisweiler schließen werde, würde diese Regierung zustande kommen.

Zur Koalition mit der SPD sagte Schlenter, dass es gut sei, dass mehr in Bildung investiert wird und auch die Kommunen mehr Unterstützung erfahren dürfen. Im Hinblick auf die nächste Zeit sprach Wolfgang Peters noch einige Punkte an, die er gerne mit dem neuen Vorstand angehen und umsetzen möchte. „Lassen Sie uns unsere Heimat gemeinsam gestalten. Wir müssen vor Ort das Ohr der CDU bei den Mitbürgern sein“. Wolfgang Peters wurde einstimmig wiedergewählt.

Ihm zur Seite steht als stellvertretender Vorsitzender Bernd Leuchter. Zur neuen Geschäftsführerin wurde Jacqueline Winkler gewählt. Schriftführer ist Axel Sawall. Zum neuen Mitgliederbeauftragten wurde Christian Dickmeis gewählt. Beisitzer sind Julia Bach, Ernst Bartels, Renée Grafen, Heinz Kempen, Thomas Paszenda, Thomas Schlenter und Norbert Wirtz.