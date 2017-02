Eschweiler.

Großer Bahnhof im Senioren- und Betreuungszentrum der Städteregion Aachen: Das Haus, das in Eschweiler an der Johanna-Neuman-Straße 4 zu finden ist, blickt auf eine bewegte Geschichte von 125 Jahren zurück. Seit 1891 leistet die soziale Einrichtung einen überaus wichtigen und unentbehrlichen Dienst am Nächsten.