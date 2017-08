Eschweiler.

Auch das gibt es: beinahe zu schönes Wetter! Während zahlreiche Sonnenhungrige den wunderbaren Sommertag am Mittwoch am, im und um den Blausteinsee genossen, blickten die Verantwortlichen des Segelklubs Eschweiler See (SKES) ein klein wenig skeptisch in Richtung des wolkenlosen Himmels.