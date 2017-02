Schwimmfest: 80 junge Sportler messen sich

Eschweiler.

80 aktive Schwimmerinnen und Schwimmer aus den Klassen 6a, b und c kämpften in der Jahnhalle zum Abschluss ihres Schwimmjahres um den Klassenpokal. Zum ersten Mal gab es bei den Mädchen und bei den Jungen jeweils zwei Gesamtsieger in der Einzelwertung. Bei gleicher Punktzahl siegten Maya Waldmann aus der Klasse 6b mit Platz eins über 25 Meter Rückenkraul, Platz zwei über 200 Meter Freistil und Platz 4 über 25m Meter Kraul und Stella Meier aus der 6c, die Erste über 50 Meter Brust und jeweils Dritte über 25 Meter Kraul und 200 Meter Freistil wurde.