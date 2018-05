Eschweiler-Neu-Lohn - Schützen küren neuen Herrscher und versammeln alle Majestäten

Eschweiler-Neu-Lohn. Die St.-Sebastianus/St.-Josef-Schützenbruderschaft 1627 der Pfarre Lohn hat ihre neuen Herrscher rechtzeitig zum anstehenden Schützenfest gefunden.

„Jetzt ist es ja einfach, es muss nur ein Haus geschmückt werden“, scherzte Brudermeister Franz-Josef Auer, denn die Neu-Lohner Familie Gatzen setzte sich unter großem Jubel der zahlreichen Gäste an der Grillhütte gleich doppelt durch. Prinz Simon Gatzen brachte den Vogel im 67. Schuss zu Fall und feierte mit der Schützenjugend bereits, als sein Vater Norbert Gatzen im 96. Schuss den Königsvogel erfolgreich erlegte.

Auer freute sich über einen „sehr gut besuchten“ Abend in Neu-Lohn und bedankte sich bei den Bruderschaften aus Dürwiß, Aldenhoven und Pattern für ihr Kommen. Selbstverständlich wurde auch nach der Siegerehrung noch gefeiert. „Das wird noch ein paar Stündchen dauern“, hielt der neugekürte Prinz fest, der zusammen mit Prinzessin Jennifer Beez beim Schützenfest inthronisiert wird.

Rund um die Zeremonie haben die Neu-Lohner Schützen wieder ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Am Freitag, 25. Mai, feiert die junge Generation wieder bei der Zeltsause mit Sängerin Isi Glück bis in den frühen Morgen. Am Samstag folgt um 16.30 Uhr die Krönungsmesse und um 20 Uhr der Prinzenball. Der Sonntag startet mit der Gefallenenehrung, ehe der Festzug durch Neu-Lohn zieht und am Ende auf dem Königsball gefeiert wird.

Zum Ausklang findet am Montag das Frühschoppen mit Verlosung statt.