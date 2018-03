Eschweiler - Schüler improvisieren im Städtischen Gymnasium

Eschweiler. Am Freitag, 16. März, und Samstag, 17. März, zeigt der Literaturkurs der Q1 um 19.30 Uhr in der Aula des Städtischen Gymnasiums Improvisationstheater.

Die Schüler arbeiten mit ihrem Kurslehrer Jan Hildebrandt bereits seit Anfang des Schuljahres auf ihren Auftritt hin und haben sich Schritt für Schritt der Kunst des Improvisierens angenähert. Für den letzten Schliff stehen nun noch Zusatzproben auf dem Programm.

So hat der Kurs bereits an einem Samstag mit der Schauspielerin und Kabarettistin Stefanie Otten gearbeitet, die über große Erfahrung im Improtheater verfügt und mehrere Theatergruppen trainiert. Improvisationstheater heißt, dass die Spieler keinen auswendig gelernten Text sprechen und nichts abgesprochen ist. Die Szenen entstehen live vor den Augen der Zuschauer, zum Teil nach deren Vorschlägen.

Es gibt dabei mehrere Runden mit unterschiedlichen Disziplinen, in denen die Spieler einzeln oder in kleinen Gruppen ihr Können unter Beweis stellen. Es lohnt sich durchaus an beiden Abenden zu kommen, da die Szenen nicht nur völlig unterschiedlich sein werden, sondern auch die Spieler für den zweiten Abend anders zusammengestellt werden.

Karten zu fünf Euro sind in den Pausen auf dem Schulhof des Hauptgebäudes erhältlich, Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.