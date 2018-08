Eschweiler - „Schnauze voll“-Logo strahlt am Kraftwerksblock

Eschweiler. Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie ist in diesen Tagen an zahlreichen Initiativen beteiligt. In der Nacht zum Freitag projizierte sie das rot-weiße Logo der Aktion „Schnauze voll“ auf das Kesselhaus des Blockes Gustav im Kraftwerk Weisweiler.

Damit richtet sich die Gewerkschaft gegen Gewalt in der politischen Diskussion um die Braunkohle-Verstromung. Am Freitag sammelte man am Aachener Gewerkschaftshaus weiter Unterschriften im Rahmen des „Revier-Appells“, der einen geordneten Strukturwandel für das Rheinische Revier fordert.