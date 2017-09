Elf pflegerische Schmerzexperten: Pioniere der Zusatzausbildung

Die ersten elf pflegerischen Schmerzexperten mit einer langjährigen Berufserfahrung in der Pflege, gelten als Pioniere ihrer Zusatzausbildung.

Vier Monate dauerte die Schulung, initiiert von der Städte-Region Aachen, und entspricht den Vorgaben des nationalen Expertenstandards „Schmerzmanagement in der Pflege“. Gefordert wird, dass in allen Einrichtungen der Kranken- und Altenpflege, auch in den ambulanten Diensten, geschulte Schmerzexperten eingesetzt werden. In den USA gehören pflegerische Schmerzexperten zur professionellen Pflege.

Im Senioren- und Betreuungszentrum werden 240 Männer und Frauen stationär versorgt, angeschlossen ist eine ambulante Pflege und betreutes Wohnen mit 38 Wohneinheiten, deren Zahl erweitert werden soll.

Zudem gibt es zwölf Tagespflegeplätze. Die beiden Schmerzexperten des Hauses sind Stefanie Joder und Natalie Rommerskirchen. Beide erhalten für ihre Spezialisierung auf Antrag zusätzlich 160 Euro monatlich brutto.

Im Einsatz sind und ausgebildet werden in Fachseminaren des Hauses zusätzlich: Wundexperten, Ernährungsexperten sowie Inkontinenzexperten.