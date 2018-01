Eischwiele.

Am Samstagabend begrüßte Präsident Simon Hendricks seine Gäste zu einer „Fahrt durch das närrische Fastelovend“. Mutter Scharwache hatte zur Großen Gala-Sitzung in der „wunderbar hergerichteten Festhalle“ in Dürwiß eingeladen. Unter das Motto: „6x11 Jahre Korporalschaften“ stellt die Scharwache ihre 136. Session.