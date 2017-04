Eschweiler.

Mit Strategie und Konzentration traten am vergangenen Freitag etliche Spieler zur ersten Runde der 18. Offenen Eschweiler Stadtmeisterschaft im Schach an. „Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr deutlich mehr Anmeldungen zum Turnier haben als im vergangenen Jahr“, erklärte Nane Wagemann.