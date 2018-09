Eschweiler-Dürwiß.

Als Aufsteiger beendete die Frauenmannschaft des SCB Laurenzberg ihre Premierensaison in der Bezirksliga auf Tabellenplatz sechs. Eine bessere Platzierung verspielte die Mannschaft von Trainer Frank Krings in den letzten fünf Partien, in denen nur noch ein Remis (bei vier Niederlagen) gelang.