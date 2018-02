Eschweiler - SCB Laurenzberg gewinnt den Fliesen-Kaulen-Cup

Eschweiler.

Auch im Jahr 2018 brachte der Fliesen-Kaulen-Hallencup ein wenig Action in die Winterpause der lokalen Kreisligen. Vom FC Rhenania Eschweiler in der Sporthalle der Städtischen Gesamtschule/Waldschule Eschweiler veranstaltet, gingen am vergangenen Sonntag zwölf Mannschaften an den Start, um die 15. Auflage des Turniers zu auszuspielen.