Eschweiler.

Die gute Nachricht vorweg: Die schlaglochzerfressene Wilhelm-Proemper-Straße wird saniert. Am Montag, so teilte die Stadt gestern mit, soll mit den Arbeiten begonnen werden. Zwischen dem 11. und dem 18. September sollen die maroden Fahrbahndecken der Wilhelm-Proemper-Straße und der Grünstraße zwischen Laurenzberger Straße und Stresemannstraße in Dürwiß saniert werden.