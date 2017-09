RWE-Naturführerin begibt sich für drei Stunden auf die Spur der Biber Letzte Aktualisierung: 5. September 2017, 06:01 Uhr

Eschweiler. Für Sonntag, 10. September, bietet RWE interessierten Besuchern eine Wanderung in der Indeaue an zum Thema „Biberspuren an der Inde“. Es sind noch Plätze frei. Ab 16 Uhr wandert Naturführerin Claudia Morak mit interessierten Besuchern entlang der umgelegten Inde.