Eschweiler - Rollkunstlauf: Die Geschwister Konstanty zeigen einmal mehr ihre Klasse

Eschweiler. Zwei internationale Großereignisse standen im Mai auf dem Kalender zweier junger Talente der Eschweiler-SG-Rollkunstläufer. Zunächst fand in Freiburg der Internationale Deutschlandpokal statt, der traditionell erste und auch bedeutendste Wettbewerb des Jahres, bei dem sich die besten Rollkunstläufer der Welt miteinander messen.

Von den Cadetten bis zur Meisterklasse nahmen mehr als 20 Nationen in Pflicht und Kür teil. Dieser Wettkampf war wie immer hochkarätig besetzt, viele Nationen nutzten die Gelegenheit und schickten ihre Spitzenläufer um das neue Wertungssystem Rollart zu testen. Max Konstanty (14) war in Pflicht und Kür nominiert. Während er in der Pflicht eine Klasseleistung ablieferte – Platz 3 hinter 2 Italien – lief es in der Kür nicht ganz nach Wunsch. Hier musste er sich letztlich mit dem 8. Platz begnügen. Die Bronzemedaille in der Pflicht aber ist ein super Ergebnis und lässt auf ein gutes Abschneiden bei der EM im September auf den Azoren hoffen.

Schon 14 Tage später und nach den Internationalen Rollsporttagen in Garmisch-Partenkirchen, flogen dann Max und Schwester Carolina (9) ins ferne Triest (Italien), auch hier zu einem internationalen Wettbewerb mit hervorragender Besetzung. Diesmal aber im Paarlauf.

Der DRIV hatte eine Mannschaft aus jungen Nachwuchssportlern aufgestellt und die Nominierung des Paarlaufpaares war für die Eschweiler erst mal eine Überraschung. Die Geschwister, die erst seit dem vorigen Jahr zusammen laufen und mit dem Gewinn des deutschen Nachwuchspokals im Herbst zum ersten Mal auf sich aufmerksam machten, schlugen sich wacker und haben in Triest ihre Feuertaufe bestanden. In der Altersklasse der Cadetten holten sie sich nach Kurzkür und Kür Bronze hinter den Italienern und einem anderen schon erfahreneren deutschen Paar.

Die Rollsportler der Eschweiler SG haben jetzt Hochsaison, die Meisterschaften folgen nun Schlag auf Schlag: In den nächsten Wochen geht es für einige Läufer der Leistungsgruppen zur NRW Nachwuchsmeisterschaft nach Bonn und dann für Max und Carolina zur Norddeutschen Meisterschaft nach Kiel und zur Deutschen Meisterschaft nach Bremerhaven.