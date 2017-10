Eschweiler.

In der Meisterschaft marschieren die Handballer des TFB Röhe bisher: Fünf Siege aus fünf Spielen mit einer Tordifferenz von plus 84 und Platz eins stehen derzeit zu Buche. Nachdem einige Spieler den Verein nach Abschluss der Spielzeit 2016/2017 verließen, gehen die Herren in der laufenden Saison allerdings nicht mehr in der 1., sondern in der 3. Kreisklasse an den Start.