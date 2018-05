Eschweiler-Röhe - Röhe auf dem Rundweg einmal anders erleben

Eschweiler-Röhe.

Im vorigen Jahr wurde auf Initiative der SPD-AG 60 plus eine Bank an der Parkklinik in Röhe aufgestellt. Nun beschloss der Vorstand, dass man sich in diesem Jahr mit Klaus Fehr, Heinz-Josef Esser und Alexander Mertens, drei ortskundigen Führern, auf den sechs Kilometer langen Rundweg macht, um die Ortschaft Röhe kennen zu lernen.