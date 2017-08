Eschweiler-Neu-Lohn.

Es tut sich etwas im und um das Stadion am Blausteinsee: Nach eher tristen Jahren für Rhenania Lohn, die in der vorletzten Spielzeit mit dem Abstieg in die Kreisliga B Düren mündeten, wo die Rhenania zuletzt einen eher nichtssagenden 7. Platz belegte, herrscht im Norden der Indestadt fußballerische Aufbruchstimmung.