Rhenania Lohn hat die Kreisliga A fest im Blick Letzte Aktualisierung: 3. Mai 2018, 13:10 Uhr

Eschweiler. Rhenania Lohn hat nach zehn Siegen aus elf Punktspielen (ein Remis) des Jahres 2018 den Meistertitel in der Kreisliga B Düren und den Aufstieg in die A-Liga fest im Visier. In den Aachener C-Ligen befinden sich der Eschweiler FV (den drei Niederlagen im Monat April zum Trotz) und der SC Berger Preuß III auf Kurs Richtung Platz eins.