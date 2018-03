Eschweiler - Reparaturen in Eschweiler: Wasserversorgung und Verkehr kurrzeitig eingeschränkt

Eschweiler.

Aufgrund einer defekten Wasserarmatur gibt es aktuell eine Störung der Wasserversorgung in der Aachener Straße in Eschweiler. Die Mitarbeiter der Regionetz GmbH werden das Problem in den kommenden Stunden beheben. Für die Reparaturarbeiten muss ab dem Mittag die Rechtsabbiegerspur Richtung Alsdorf/Rue de Wattrelos gesperrt werden.