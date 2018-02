Eschweiler - Renitente 48-Jährige tritt, bespuckt und attackiert Polizei

Eschweiler.

Besucher einer Bäckerei an der Grabenstraße wurden am Mittwochmittag Zeuge einer handfesten Auseinandersetzung, die auch auf der Polizeiwache in Stolberg noch nicht endete. Kurz nach 14 Uhr wurde die Polizei telefonisch alarmiert, dass es in dem Café zu einer Schlägerei zwischen einem Mann und einer Frau gekommen war.