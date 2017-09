Reitclub Dürwiß feiert Oktoberfest mit vielen Gästen

Eschweiler-Dürwiß.

Wenn der Reitclub Dürwiß zum Oktoberfest einlädt, dann treffen bayerische Traditionen auf rheinischen Frohsinn und Dekoelemente aus dem Reitsport. Und so feierten am Wochenende zahlreiche Besucher in Dirndl und Lederhosen zu kölschen Musikhits und in der festlich geschmückten Dürwisser Festhalle, in der auch das ein oder andere Hindernis aus dem Springreiten zu finden war.