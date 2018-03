Eschweiler - Reiner Gülpen bleibt Vorsitzender der Falken

Eschweiler.

592 Mitglieder in den Abteilungen Jugend-, Damen-, Herren- sowie Altherrenfußball, Tischtennis und Aerobic: Die Entwicklung des SV Falke Bergrath in der jüngeren Vergangenheit ist bemerkenswert. Während der Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Vereinsheim am Willi-Bertram-Stadion legten die Verantwortlichen des Vereins nun in zahlreichen Berichten Rechenschaft über die zurückliegenden Monate ab.