Rechtsextremistische Schmierereien in Eschweiler Letzte Aktualisierung: 11. April 2017, 11:54 Uhr

Eschweiler. Rechtsextreme Schmierereien haben am Montag in Eschweiler die Polizei beschäftigt. Am Morgen hatte ein Fußgänger die Parolen und Symbole an mehreren Orten bemerkt.