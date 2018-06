Eschweiler - Raubüberfälle in Eschweiler: Polizei fasst Verdächtige

Eschweiler.

Nach zwei Raubüberfällen in Eschweiler konnte die Polizei jetzt drei Festnahmen bekanntgeben. Das beherzte Eingreifen eines Augenzeugen ermöglichte in der Nacht zum Freitag eine Festnahme, die zu zwei weiteren Tatverdächtigen geführt hatte. Es sind nur die letzten Fälle in einer Reihe von Raubüberfällen in der Eschweiler Innenstadt.