Eschweiler-Dürwiß - Qualität der Badegewässer in der Städteregion sind „ausgezeichnet“

Eschweiler-Dürwiß.

Die Sonne meint es weiterhin gut mit der Städteregion. Was kann es da Schöneres geben, als ein paar Runden im Freibad zu drehen? Gerade die drei Naturfreibäder in der Städteregion erfreuen sich einer hohen Beliebtheit. So ziehen der Blausteinsee und die Freibäder in Rurberg und Einruhr bei sonnigen Temperaturen tausende Besucher an.