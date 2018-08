Eschweiler-Dürwiß - Qualität der Badegewässer: „Ausgezeichnet“

Eschweiler-Dürwiß. Die Sonne meint es weiterhin gut mit der Städteregion. Was kann es da Schöneres geben, als ein paar Runden im Freibad zu drehen? Gerade die drei Naturfreibäder in der Städteregion erfreuen sich einer hohen Beliebtheit. So ziehen der Blausteinsee und die Freibäder in Rurberg und Einruhr bei sonnigen Temperaturen tausende Besucher an. Sie sind aber nicht nur sehr beliebt, ihre Wasserqualität ist auch „ausgezeichnet“. Denn genau in diese höchste Qualitätsstufe sind die drei Seen gemäß der Badegewässer-Richtlinie der Europäischen Union aktuell wieder eingestuft.

Das Gesundheitsamt der Städteregion überwacht die Qualität der Naturfreibäder laufend. Die für diesen Bereich zuständige Arbeitsgruppenleiterin Dr. Cornelia Konteye betont: „Auch in diesem Jahr steht einem bedenkenlosen Badevergnügen nichts im Wege.“

In der Freibadsaison, die offiziell noch bis zum 15. September läuft, kontrolliert das Gesundheitsamt fünfmal die Wasserwerte. Dabei wird neben dem PH-Wert, der Sichttiefe und der Temperatur auch die Bakterienkonzentration (unter anderem von E-Coli-Bakterien) gemessen. „Auch in diesem Jahr haben wir schon alle drei Gewässer beprobt. Dabei waren die Ergebnisse bislang sämtlich im grünen Bereich“, sagt Dr. Konteye. Besonders erfreulich dabei: Die Wasserqualität sei in der Städteregion Aachen ausnahmslos „ausgezeichnet“.